Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2018 году пытался сорвать президентские выборы, повторно послав в Керченский прорыв три пограничных корабля. Таким образом он хотел спровоцировать конфликт и на этой почве ввести военное положение.

Об этом в интервью "Стране" высказал внефракционный депутат Андрей Деркач, который попал под двойные санкции - США и СНБО Украины.

Деркач уточнил, что эта история о провокации, которую задумывал осуществить Порошенко, публично озвучивается впервые.

По словам Деркача, осенью 2018 года Петр Порошенко понял, что выборы пойдут не в его пользу. В ноябре он первый раз послал украинские военные корабли через Керченский пролив, где их захватили россияне. После этого он попытался ввести военное положение по всей стране на два месяца, что сорвало бы начало предвыборной кампании.

Но Рада заблокировала этот план и ввела военное положение всего на 1 месяц и лишь в отдельных областях, что не привело бы к срыву выборов.

"Тогда и появились истории с новой провокацией в Керченском проливе, чтобы все-таки ввести военное положение и отменить выборы. Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов. Но, благо, на тот момент министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность за действия гетьмана. И эта история не сложилась", - сообщил "Стране" Андрей Деркач.

Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно прочитать здесь.

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