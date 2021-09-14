Внефракционный депутат Андрей Деркач, который 20 августа попал под санкции СНБО, в интервью "Стране" рассказал о последствиях санкций для нынешней власти.

По мнению Деркача, инициаторами санкций СНБО являются глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов. А сам Зеленский имеет к управлению страной лишь косвенное отношение.

"Сегодня государством руководит глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и внешнее управление", - заявил Деркач.

Именно в этих двух личностях, по мнению нардепа, заключается главный риск Зеленского.

"Главная опасность для Зеленского — это его окружение, наличие в нем таких как Ермак и Данилов. Если он останется с ними и он не будет бороться с внешним управлением, то они его приведут к украинскому Талибану в центре Европы, который терпеть никто не станет", - дал прогноз Деркач.

На уточняющий вопрос "Страны", кто будет убегать, цепляясь за шасси, Деркач ответил: "Кто успеет".

"Самое страшное — не санкции СНБО. Власть сейчас своими действиями накладывает санкции на будущее. Тех поколений, которые хотят жить и воспитывать детей здесь и сейчас. А то, что очередной зоолог и ларечник изгаляются в режиме рэкетиров над контрабандистами и обнальщиками — это местный фольклор. Но при этом коллективный Запад все это видит, разрешает и поощряет, под реляцию "давайте поборемся с коррупцией", - говорит Деркач.

По его словам, США не обращают внимание на уничтожение свободы слова в Украине из своекорыстных соображений.

"50% мировых финансовых активов принадлежит США. Основная идеология части "вашингтонского болота" и глобалистов: удержать эти 50% и не допустить перераспределение в сторону других стран. А вся история о свободе, ценностях, демократии в их понимании — это бусы, которые втюхивают папуасам. Вы много слышали заявлений либеральных демократических лидеров, посольств с осуждением санкций против издания "Страна.юa"?



Не выстроились же они в очередь в вашу защиту, как за Шабунина, Супрун или Коболева. Задача части коррумпированной элиты США — защитить возможность зарабатывать на чужой территории и сохранить свой капитал", - считает Деркач.



Полный текст интервью "Страны" с Андреем Деркачем, который попал под двойные санкции США и Украины, можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему механизм санкций СНБО против граждан Украины незаконный.