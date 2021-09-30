Украинский журналист Дмитрий Гордон, на которого адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко подали в суд за клевету, пообещал "больно ударить" одного из них, россиянина Илью Новикова.

Об этом журналист рассказал в эфире "Украина 24".

По словам Гордона, уже прошло первое учредительное заседание суда, но адвокат Порошенко Илья Новиков неправильно интерпретировал факты и подал информацию так, как будто Гордон уже практически проиграл.

"Было первое заседание, учредительное. Впереди все самое интересное. Адвокат Петра Алексеевича Новиков поторопился - он как-то так интерпретировал странно, что чуть ли ни Порошенко уже выиграл. А там не было еще рассмотрения по сути даже. Я Новикову передаю "привет". Если я еще раз услышу, что он будет передергивать факты - я его больно ударю. В рамках закона, фактами, лично Новикова. Поэтому пусть ведет себя правильно, в рамках украинского законодательства", - заявил Гордон.

Кроме того он пообещал Новикову "достойный ответ в прессе", если адвокат будет снова неправильно подавать информацию.

Напомним, в эфире передачи Гордон заявил, что Порошенко "вступил в преступное соглашение с Путиным и приказал в рамках этого преступного соглашения украинской армии оставить Мариуполь". После этого адвокаты экс-президента подали на него в суд за клевету.

Также сообщалось, что Гордон считает, что причиной иска Порошенко стала ревность из-за конфет.