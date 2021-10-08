Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совместном брифинге по поводу нового подозрения для главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука не исключили, что по этому же делу могут привлечь экс-президента Петра Порошенко и бывшую главу НБУ Валерию Гонтареву.

Трансляцию мероприятия вел Ютуб-канал Офиса генпрокурора.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой. Сложный вопрос на самом деле. Действительно, по состоянию на сегодняшний день мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем с учетом того, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто нет", - сказал Баканов.

Он пообещал, что если будут собраны доказательства против Порошенко и Гонтаревой, он и Венедиктова дадут еще один брифинг.

Как писала "Страна", генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов заявили о новом подозрении Медведчуку. На этот раз в государственной измене и содействии террористической организации в связи с причастностью к незаконной покупке угля у "ЛДНР" в конце 2014 – начале 2015 года.

Также мы рассказывали, что политику собираются назначить рекордный в истории Украины залог - миллиард гривен. В ОПЗЖ уже назвали это подозрение политическим преследованием, которое призвано отвлечь внимание общественности от скандала с офшорами Зеленского.