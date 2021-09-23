В Киеве по зданием Верховной Рады проходит масштабный митинг ОПЗЖ. Протестующие требуют от власти

прекратить преследование главы политического совета партии Виктора Медведчука, а также остановить попытки заставить замолчать оппозицию.

Также собравшиеся протестуют против введения цензуры в стране и требуют прекратить закрывать СМИ решениями СНБО.

Кроме того, на митинге требуют от власти начать выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, под Радой, которая сегодня будет голосовать во втором чтении за законопроект об олигархах и за налоговый законопроект, проходят несколько акций протеста. В частности, на митинг вышли представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в гоударственной измене. 13 мая Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Несколько дней назад ее продлили еще на два месяца.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. На этот раз он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.