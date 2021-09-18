В субботу, 18 сентября, в Вашингтоне состоялся митинг в поддержку участников штурма Капитолия. Акция протеста прошла без серьезных инцидентов и с большим количеством полиции.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Правоохранители вмешивались в митинг и выводили неуравновешенных людей и тех, кто придерживался отличного от протестующих мнения. Однако серьезных столкновений не наблюдалось.

Как сообщает Тimes оf Israel, к демонстрации в Вашингтон прибыли сотни полицейских, а вокруг Капитолия восстановили забор. При этом в начале митинга произошло несколько потасовок, и один человек был арестован за ношение ножа.

Митинг, окруженный большегрузными самосвалами, проходил на полях вдали от Капитолия. На плацдармах выстроились сотрудники правоохранительных органов, на улицах стояли металлические баррикады. Внутри Капитолия полицейские щиты для защиты от массовых беспорядков были установлены возле дверей и окон.

Напомним, 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса США. В ходе штурма здания погибли люди.

Также сообщалось, что по делу о штурме Капитолия арестовали сотни людей.