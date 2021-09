Американские экстремистские группы The Proud Boys (что переводе на русский "Гордые мальчики" - Ред.) и The Oathkeepers ("Хранители клятвы" - Ред.) в сентябре планируют устроить митинг из-за людей, которым предъявили обвинения в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, митинг запланирован на 18 сентября. В связи с этим, полиция Капитолия США обсуждает восстановление большого забора по периметру, который возводили после январских беспорядков.

Кроме того, как добавили в издании, официальные лица обсуждают и другой план безопасности, не связанный с забором. Однако о чем речь, собеседники агентства не уточнили.

По данным издания, запланированный митинг вызывает обеспокоенность, несмотря на то, что члены этих групп составляют лишь небольшую часть из почти 600 человек, которым были предъявлены обвинения в штурме.

Дело в том, что, по данным Associated Press, членам The Proud Boys и The Oathkeepers предъявили одни из самых серьезных обвинений. Они заключаются в том, что участники групп сговорились заблокировать Конгресс США, который должен был утвердить результаты выборов президента, по которым, напомним, победу одержал Джо Байден.

В агентстве добавили, что несколько членом "Хранителей Клятвы" признали себя виновными по обвинению в сговоре и сотрудничают со следователями по делу против своих товарищей-экстремистов.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса США. Протестующие вступили в столкновения с полицией. "Страна" следила за событиями в Вашингтоне в тот день в обновляемом материале.

По делу о штурме Капитолия перед федеральным судом предстали более трехсот человек, арестовали 280 из них.

В конце августа Reuters сообщило, что правоохранители Капитолия США обратились в суд с иском против Дональда Трампа. Они обвинили экс-главу государства в сговоре с крайне правыми экстремистскими группировками во время штурма Капитолия в январе.