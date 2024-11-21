Межконтинентальная баллистическая ракета сегодня утром ударила по Южному машиностроительному заводу в Днепре. Так утверждает экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, это ракета с разделяющимися боевыми частями. На публикуемых видео заметны падающие симметрично блоки ракеты.

СМИ писали, что это ракета "Рубеж", но Воздушные силы этого не подтверждали. Сбить ракету не удалось.

Южмаш во времена СССР был ведущим предприятием Советского Союза по производству межконтинентальных баллистических ракет.

Президент Владимир Зеленский в последнее время неоднократно заявлял о том, что Украина намерена запустить свое массовое производство баллистических ракет.

После сегодняшнего удара по Днепру нардеп от этого города Максим Бужанский в своем телеграм-канале написал: "мне кажется, пора начинать прекращать публично говорить о том, где и сколько ракет мы производим. Эта тема не должна быть публичной во время войны".

Официально власти удар по Южмашу не подтверждали, но говорили о "повреждении промышленного предприятия".

Напомним, вчера украинские паблики массово писали, что Россия может запустить из Астраханской области экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету Р-26.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.