Россия накопила около 1500 ракет дальностью более 350 километров и смогла нарастить темпы производства по отдельным позициям.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Около 170 ракет она производит ежемесячно. Год назад этот показатель был 115-130, то есть масштабы производства удалось существенно увеличить.

Также в ноябре Россия планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М", на сейчас запасы на 20 ноября составляют 350 единиц.

Производство Х-101 в ноябре должно составить 50 единиц, а запас на 20 ноября – 220.

"Кинжалов" в запасе у РФ на уровне 70 ракет, а произвести в ноябре планируют - 12 единиц.

Напомним, 17 ноября по Украине было запущено 120 ракет и 90 БпЛА. Из них сбито 102 ракеты и 42 БПЛА, ПВО работала почти во всех регионах Украины. Удар наносился по энергоинфраструктуре.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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