В четверг, 21 ноября, в Украине идет 1002-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:26 Россия этой ночью запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету, сообщают Воздушные силы.

Сбить ее не удалось, как и "Кинжал". Запускалась МБР из Астраханской области.

Были сбиты шесть ракет Х-101 из семи.

Напомним, вчера украинские паблики массово писали, что Россия может запустить из Астраханской области экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету Р-26.

При этом официально тип ракеты не уточняется.

09:11 Россия накопила около 1500 ракет дальностью более 350 километров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Еще около 170 ракет она производит ежемесячно. Год назад этот показатель был 115-130, то есть масштабы производства удалось существенно увеличить.

09:01 Несмотря на заявление столичной военной администрации об отмене отключений света, компания ДТЭК опубликовала графики для Киева и области.

К ним добавилась еще одна очередь отключений.

08:48 Украинский паблик Deep State подтверждает продвижение российских войск в Курахово, о чем вчера сообщали в РФ.

Судя по карте, боями охвачена восточная половина города, при этом россияне уже захватили ее значительную часть.

08:43 В Киеве отменили отключения света для бытовых потребителей.

“Но нужно быть готовым, что ситуация может измениться, и отключения электроэнергии по графикам могут вернуться. Внимательно следите за следующими сообщениями", - заявил начальник горвоенадминистрации Сергей Попко.

08:40 Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам.

Теперь до закрытия "котла" здесь осталось чуть более четырех километров, согласно карте паблика Deep State.

Россияне продвинулись к югу от Дальнего, практически полностью захватив это село и перерезав трассу, ведущую из Курахово на юг.

08:34 В Днепре после падения обломка сбитой ракеты горела крыша жилого дома.

07:50 Кадры сбития одной из ракет в Днепре.

При этом, как пишут местные телеграм-каналы, сбиты были не все ракеты.

"Известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", - заявил глава ОВА Сергей Лысак.

07:46 Экс-главком Валерий Залужный опубликовал видео своей речи перед украинскими солдатами на полигоне в Британии.

Именно там он заявил им, что "война почти не оставляет шансов выжить" и поэтому военным нужно "научиться не бояться смерти".

07:37 В Украине ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки.

При этом мониторинговые паблики пишут, что сейчас ракет уже не фиксируется.

07:31 По Украине идёт ракетная атака.

Бомбардировщики Ту-95 запустили несколько крылатых ракет.

По данным мониторинговых пабликов, все ракеты пошли на Днепр. В городе есть прилёты, горит промышленное предприятие.