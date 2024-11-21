Анализируем итоги 1002-го дня войны в Украине.

Удар по Днепру и заявление Путина

Одно из главных событий - удар по Днепру.

Первоначально Воздушные силы ВСУ и Зеленский заявили, что речь идет о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты. Правда, потом западные СМИ, со ссылкой на американских чиновников заявили, что это была не межконтинентная ракета, а баллистическая ракета средней дальности.

Позже это подтвердил и сам Путин. Он сказал, что сегодня Россия применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном исполнении. По его утверждению, систем ПВО, способных сбивать такие ракеты, не существует. Он заявил, что РФ "будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как "Орешник".

При этом, судя по видео, ракета имела разделяющиеся боевые блоки, как и другие ракеты, используемые в качестве носителей для ядерных боеголовок, что значительно затрудняет поражение их системами ПВО.

Почему Россия нанесла этот удар и что он означает?

Прежде всего, нужно сказать о месте, куда был прилет.

Путин сказал, что удар наносился по предприятию ВПК в Днепре, которое еще в советские времена изготавливало ракеты. Под это определение подпадает только одно предприятие в городе - "Южмаш". То, что именно по нему был прилет, сегодня заявил и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина намерена развивать массовое производство своих баллистических ракет. А уже после удара нардеп из Днепра Максим Бужанский написал: "мне кажется, пора начинать прекращать публично говорить о том, где и сколько ракет мы производим. Эта тема не должна быть публичной во время войны".

Путин же сказал, что удар наносился в качестве ответа на удары западными дальнобойными ракетами по регионам РФ и на планы США по производству и развертыванию ракет средней и малой дальности.

Пока неизвестно сколько ракет системы "Орешник" и ей подобных есть у России. Но если они будут производиться достаточно массово, то это может серьезно поменять ситуацию с ракетными ударами по Украине, резко увеличив ущерб, который они приносят.

Кроме того, становится понятно, почему ряд зарубежных посольств вчера закрылись в Киеве и объявили о повышенной опасности для своих сотрудников - чего не было при предыдущих ракетных атаках. Партнеры Украины вероятно опасались, что ракету, которой сегодня обстреляли Днепр, столичная ПВО может не сбить.

А так как основу ПВО Украины сейчас составляют западные системы, то использование "Орешника" (который способен нести и ядерный заряд) может быть и сигналом странам НАТО о том, что российские ракеты в состоянии пробить их систему противовоздушной обороны.

В связи с этим встает вопрос каким именно образом РФ будет реагировать на удары западными дальнобойными ракетами по своей территории.

Путин в своем заявлении сказал по этому поводу следующее: "Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов. В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально".

Также он сказал, что некоторые сомневаются в готовности России к любому развитию событий.

"Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. Если кто-то в этом сомневается, то напрасно - ответ всегда будет", - заявил Путин.

Что значат эти заявления Путина?

Мы уже писали сегодня, что у Кремля есть две стратегии действий.

Первая - быстрый и максимально жесткий ответ, включая использование ядерного оружия по Украине или даже по странам НАТО. Ее продвигает российская «партия войны». Сейчас эта партия активно призывает дать максимально жесткий ответ на удары дальнобойными ракетами, иначе-де Запад перестанет серьезно относиться к каким-либо угрозам из Москвы и будет дальше повышать ставки.



Кроме того, еще с 2022 года по Z-пабликам прокачивается тезис на тему "зачем класть тысячи солдат в посадках на Донбассе, если просто можно нанести два-три ядерных удара по Украине и принудить Киев к капитуляции, как США Японию в 1945 году после Хиросимы и Нагасаки".



Но есть и противники ядерного удара. Он предлагают другую стратегию действий, Их аргумент следующий: удар "ядеркой" по Украине может отправить Россию в международную изоляцию из-за негативной позиции Китая и других стран глобального Юга. А ядерный удар по странам НАТО (или ультиматум Западу с угрозой ядерного удара) может привести к мировой ядерной войне и взаимному уничтожению.



Также они считают, что время в войне работает на Россию, армия РФ владеет инициативой на фронте, победа Дональда Трампа открывает перспективы закончить войну в ближайшее время на выгодных для Москвы условиях, а потому не в интересах Кремля сейчас делать рискованные резкие шаги, которые могут кардинально изменить ситуацию, причем не обязательно в пользу России. По крайней мере, не стоит делать такие шаги, пока есть надежда на договоренности с Трампом - чтобы их не сорвать.



При этом такая "неядерная" стратегия не исключает активизацию ударов обычными (не ядерными) вооружениями по Украине, в частности, по подстанциям АЭС, чтобы "отключить" украинскую энергетику, что и будет подаваться как ответ на удары дальнобойным оружием. Также это не исключает действий со стороны Москвы, намекающих на возможность применения ядерного оружия для "усиления переговорной позиции" на будущее (удар новой ракетой по Днепру как раз и выглядит одним из таких намёков).

Судя по выступлению Путина Кремль пока придерживается второй стратегии, которая не предусматривает использование ядерного оружия.

Он угрожает ударом по военным объектам стран НАТО, но не говорит когда именно и при каких условиях они будут нанесены. Как бы «подвешивая» угрозу.

Также он заявил об ударе новой ракетой по Днепру с упором на то, что ее не сможет сбить ни одна система ПВО в мире.

При этом Путин дает понять, что подход может измениться и на более жесткий. Но также не называет конкретных условий этого.

То есть, пока его стратегия - "Западу угрожаем, но не бьем". А по Украине "бьем, но не ядеркой".

С намёком, что данная стратегия в любой момент может ужесточиться, в зависимости от действий Украины и Запада.

Так или иначе, предстоящие месяцы будут очень опасными.

Влияние "партий войны" все еще очень сильно и в Украине, и на Западе, и в России. Их задача – сделать все, чтобы не допустить скорейшего окончания войны, шансы на которое появились после победы Трампа на выборах. А для этого они будет стараться к моменту инаугурации нового президента вывести эскалацию на такой уровень, когда любые договоренности станут практически невозможными. Способов для этого у них много. Например, переход новых "красных линий" Украиной и Западом усилит позиции тех сил в РФ, кто выступает за максимально жесткий ответ. И нельзя исключать, что в ближайшее время "партия войны" попытается еще более накалить ситуацию.



Получится ли это у нее, сейчас главный вопрос.

Что ждет энергетику?

Отдельный важный аспект сегодняшнего российского удара баллистической ракетой, которую не смогла перехватить система ПВО, это то, будет ли данный вид вооружений использоваться для ударов по украинской энергетике?

Западные СМИ сегодня подтвердили информацию "Страны", что на выходных РФ поразила три тепловые электростанции в Украине. Об этом агентству Reuters сообщил источник в отрасли.

Одна из них все еще не работает (по данным "Страны" - Бурштынская ТЭС). Две частично возобновили работу. Неясно, сколько времени потребуется для их полного восстановления.

Также объектами удара стали распределительные станции, подстанции и Кременчугская ГЭС.

Удар по этим объектам наносился обычными ракетами, а также беспилотниками. Но после применения по Украине нового типа баллистики, это заостряет вопрос, а способна ли украинская энергетика ее выдержать, если, как считается, сбивать ее сейчас нет возможности?

Если при этом будут поражены подстанции, которые обслуживают АЭС, то блэкаут в стране, как писалось выше, может наступить практически за один обстрел.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. Теперь до закрытия "котла" здесь осталось чуть более четырех километров, согласно карте паблика Deep State.

В частности, россияне продвинулись к югу от Дальнего, практически полностью захватив это село и перерезав трассу, ведущую из Курахово на юг. Боец ВСУ с позывным Мучной подтверждает захват Дальнего и перерезание трассы. И сообщает о попытках штурмовать Успеновку.

В случае ее потери "физически это будет уже котел", пишет Мучной. И советует бойцам выходить оттуда.

Deep State также подтверждает продвижение российских войск в Курахово, о чем вчера сообщали российские паблики и показывали фото с флагом.

Судя по карте, боями охвачена восточная половина города, при этом россияне уже захватили ее значительную часть. "Мучной" также подтверждает бои в центре Курахово. "Бои проходят за центральную часть, враг бьет в район автостанции и рынка южнее элеватора", - сообщает военный.

На южном фронте видна попытка россиян окружить Великую Новоселку.

Как показывает карта Deep State, армия РФ продвинулась на запад со стороны Ясной Поляны в сторону Роздольного. Также есть продвижение у Новодонецкого непосредственно в сторону Великой Новоселки.

На западе удар идет через Ровнополье. Пока до охвата этого участка далеко.

О таком замысле россиян пишет и "Мучной". Он говорит, что армия РФ, если выйдет на реку Мокрые Ялы (отмечено на карте), сможет перерезать главную дорогу снабжения Великой Новоселки. Также окружение ВСУ возможно, если будет перерезана трасса на западе, которая уже под огневым контролем. Видимо, имеется в виду трасса Новоселка-Времьевка.

Украинские военные отмечают и тяжелую ситуацию в Торецке Донецкой области.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что за последнюю неделю армия РФ усилила давление на флангах Торецка, особенно в районе Забалка, где россияне, по его словам, «имели относительно большие успехи и продвижение».

"По Торецку тоже до сих пор тяжело, враг отметил 2 ключевые точки сопротивления, куда они пытаются бить, это шахта "Центральная" и "Торецкая", – сообщает военный с позывным "Мучной".

По его словам, "пока штурмы этих участков не проводят, но следует понимать, что потеря этих шахт и терриконов будет иметь плохие для нас последствия как в обороне, так и в последующем контроле над остатками города". Сложную ситуацию в Торецке отмечает и военнослужащий Станислав Бунятов. Он пишет, что россияне сейчас "бросают все силы, чтобы забрать под контроль высотки в центре города".

"Это обеспечит им огневой контроль, доминирующую позицию по аэроразведке и ударным БПЛА", – объясняет Бунятов.

По ударам.

Сегодня утром был прилет баллистики по Кривому Рогу. Пострадало 26 человек, удар был по админзданию.

Переговоры или "третья мировая"?

Сегодня бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный объявил о начале третьей мировой войны.

Ее начало экс-главком связывает с привлечением Россией военных из КНДР. А также с помощью, которую, по словам Залужного, оказывают РФ Иран и Китай.

"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды". Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали", - говорит посол Украины в Британии.

Он также упрекнул западных партнеров в непонимании ситуации.

"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - сказал Залужный.

В Украине это заявление вызвало неоднозначную реакцию.

"Каким именно образом, по мнению Валерия Залужного, участие северо-корейского контингента размером с дивизию в боевых действиях на территории Российской Федерации, делает эту войну Третьей Мировой, понять сложно. Равно как и сложно предположить, перестанет ли эта война быть мировой, по его теории, если северокорейский контингент уберётся обратно в КНДР", - написал нардеп Макс Бужанский.

На днях Залужный уже делал достаточно резкие заявления о ситуации с войной. Он приехал на британский полигон, где обучают украинских военных, и заявил им, что у них на поле боя почти нет шансов выжить и поэтому им нужно "научиться не бояться смерти".

В целом эти заявления экс-главкома укладываются в логику того, что говорят в Офисе президента Украины - о том, что войну нельзя заканчивать компромиссом, и что Запад должен помочь Киеву одолеть Россию. А не толкать к переговорам с РФ о завершении войны по линии фронта, чего сейчас многие ждут от Дональда Трампа.

Но проблема в том, что население Украины, судя по соцопросам западных социологов, как раз склоняется к переговорам и скорейшему установлению мира - пусть даже ценой уступок территории.

Такой точки зрения придерживаются 52% опрошенных компанией Gallup украинцев. Они считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир. Тех, кто против этого - 38% и еще десять процентов не определились.

Ранее аналогичная доля украинцев - 52% - согласно опросу Gallup, выступала за скорейшую остановку войны и переговоры.

Кроме того, изменилось представление о победе среди тех украинцев, которые предпочитают продолжение войны для возврата территорий. В 2022 и 2023 годах подавляющее большинство в этой группе (92% и 93% соответственно) считало, что победа означает возвращение всей территории, потерянной с 2014 года, включая Крым. В 2024 году этот показатель снизился до 81%.

Также среди этой группы выросла доля тех, кто согласен на возврат к границам до начала полномасштабного вторжения - с 2 до 9%.

То есть, в Украине возрастает устойчивый запрос на окончание войны, а не на ее продолжение с еще большим вовлечением западных держав.