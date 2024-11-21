Во вторник и среду ВСУ нанесли удары американскими и британскими дальнобойными ракетами по территории России.



Как на это ответит РФ, представители которой на разных уровнях грозили последствиями вплоть до ядерного удара? Напомним, угрожающие заявления делал и лично Владимир Путин.



Комментарии относительно возможного ответа Москвы с момента первого подтверждения со стороны минобороны РФ удара западными дальнобойными ракетами пока отсутствуют (заявления Дмитрия Пескова о возможном "ядерном ответе" прозвучали до того). А в Украине и на Западе они сводятся к двум противоположным оценкам. Одни злорадствуют по поводу перехода очередной "красной линии" Кремля, на что ответа до сих пор нет, и призывают не бояться пересекать и другие линии. Вторые опасаются ответа со дня на день и начала ядерной войны.



Что в реальности будет делать Москва?



"Страна" уже писала, что у РФ есть немалый выбор вариантов ответа и не все они предусматривают некие резкие действия в виде нанесения ударов по объектам НАТО или применения ядерного оружия. И выбор этих вариантов будет зависеть в том числе от исхода внутренней борьбы в Москве.



В России есть своя "партия войны", которая уже давно предлагает "бить ядеркой" и по Украине, и по НАТО либо предъявить им ультиматум, невыполнение которого приведет к ядерному удару. Эта партия считает, что Запад не захочет из-за Украины начинать ядерную войну и "сольется". Сейчас эта партия активно призывает дать максимально жесткий ответ на удары дальнобойными ракетами, иначе-де Запад перестанет серьезно относиться к каким-либо угрозам из Москвы и будет дальше повышать ставки.



Кроме того, еще с 2022 года по Z-пабликам прокачивается тезис о том, что незачем класть тысячи солдат в посадках на Донбассе, если просто можно нанести два-три ядерных удара по Украине и принудить Киев к капитуляции, как США Японию в 1945 году после Хиросимы и Нагасаки.



Но есть и противники ядерного удара. Их аргумент следующий: удар "ядеркой" по Украине может отправить Россию в международную изоляцию из-за негативной позиции Китая и других стран глобального Юга. А ядерный удар по странам НАТО (или ультиматум Западу с угрозой ядерного удара) может привести к мировой ядерной войне и взаимному уничтожению.



Также они считают, что время в войне работает на Россию, армия РФ владеет инициативой на фронте, победа Дональда Трампа открывает перспективы закончить войну в ближайшее время на выгодных для Москвы условиях, а потому не в интересах Кремля сейчас делать рискованные резкие шаги, которые могут кардинально изменить ситуацию, причем не обязательно в пользу России. По крайней мере, не стоит делать такие шаги, пока есть надежда на договоренности с Трампом - чтобы их не сорвать.



При этом такая "неядерная" стратегия не исключает активизацию ударов обычными вооружениями по Украине, в частности, по подстанциям АЭС, чтобы "отключить" украинскую энергетику, что и будет подаваться как ответ на удары дальнобойным оружием. Также это не исключает действий со стороны Москвы, намекающих на возможность применения ядерного оружия для "усиления переговорной позиции" на будущее (удар межконтинентальной ракетой по Днепру, если он в реальности был, выглядит одним из таких намёков). Также она не исключает и "войну под чужим флагом" - ударов по военным объектам западных стран руками хуситов или Северной Кореи.



Какая из этих двух линий в Москве победит, во многом и определит то, как Россия ответит на удары дальнобойными ракетами. На это также будут влиять действия Украины и Запада. Например, переход новых "красных линий" усилит позиции тех сил в РФ, кто выступает за максимально жесткий ответ.

Влияние "партий войны" все еще очень сильно и в Украине, и на Западе, и в России. Ее задача – сделать все, чтобы не допустить скорейшего окончания войны, шансы на которое появились после победы Трампа на выборах. А для этого она будет стараться к моменту инаугурации нового президента вывести эскалацию на такой уровень, когда любые договоренности станут практически невозможными.



Получится ли это у нее, сейчас главный вопрос.