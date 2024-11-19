Министерство обороны России подтвердило первый удар американскими ракетами ATACMS по территории страны.

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Как ранее написал украинский журналист Юрий Бутусов, удар нанесли по складу боеприпасов в Брянской области минувшей ночью.

Минобороны РФ заявило, что были сбиты пять ракет ATACMS и еще одна - повреждена. Обломки упали на "техническую территорию военного объекта", вызвав пожар.

В украинских телеграм-каналах появилось видео, как утверждается, запуска этих ракет.

Военный склад в Брянской области РФ, который обстреляли ракетами ATACMS, находится в 115 километрах от украинской границы.

При этом ранее американские СМИ утверждали, что зона нанесения дальнобойных ударов по России ограничится Курской областью либо вообще украинским плацдармом в этом регионе. Но, как видно, удар нанесли весьма далеко от зоны боевых действий под Курском - по Брянской области.

Также, по сути, дезавуированы слухи о том, что дальнобойные ракеты будут использовать для ударов по северокорейским солдатам.

Впрочем, официально Украина удара ATACMS пока не комментировала. Генштаб Украины запуск этих ракет не подтверждал.

Между тем сегодня Москва окончательно утвердила свою новую ядерную доктрину и заявила, что использование Украиной американских ATACMS против РФ может повлечь ядерный ответ.