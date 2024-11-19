СМИ пишут, что помощник госсекретаря США Брайан Николс в интервью бразильской газете O Globo подтвердил разрешение Джо Байдена на удары по России дальнобойными ракетами западного производства.

Однако в прямой речи чиновника прямого подтверждения не звучит, впрочем, как и опровержения.

Вопрос, заданный Николсу бразильским изданием, звучал так: "США санкционировали использование Украиной ракет дальнего радиуса действия американского производства. Может ли это привести к дальнейшей эскалации войны?"

"Мы должны помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать границы Украины. Так было всегда. Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей больше возможностей для самообороны и, надеюсь, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она начнет вести переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории", - ответил Николс.

Как видно, прямо он не сказал о разрешении на удары дальнобойными ракетами, хотя и не опроверг формулировку самого вопроса.

Такой же позиции в своих комментариях в последние дни придерживаются и другие представители Белого дома: не подтверждают, но и не опровергают.

Между тем советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан дал понять, что дальнобойные ракеты для Украины не будут иметь решающего значения, о чем передает Bloomberg. По словам Салливана, для Киева важнее проблема нехватки личного состава на фронте.

"Мы считаем, что ни одна система вооружения не имеет решающего значения в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, по нашему мнению, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения численности сил, находящихся на передовой", - сказал Салливан в интервью PBS News Hour.

При этом официальных подтверждений или опровержений того, что Киеву дано разрешение на удары дальнобойными ракетами США, Салливан тоже не озвучил.

Также Bloomberg обращает внимание на то, что за вероятным решением Байдена не последовали аналогичные разрешения от европейцев, "что является признаком ослабления влияния уходящего президента".

Напомним, о том, что Байден разрешил Украине дальнобойные удары по Курской области, издания начали писать 17 ноября.

Тем временем в Кремле уже обновили ядерную доктрину РФ и заявили, что использование Украиной дальнобойных ракет против РФ может повлечь ядерный ответ.