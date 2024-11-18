Будапешт заявляет, что разрешением дальнобойных ударов по РФ "мейнстримные партии войны в Вашингтоне и Брюсселе" пытаются сорвать "новую реальность".

Об этом написал в Фейсбуке глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Дипломат связывает одобрение ударов западным оружием вглубь по территории России с победой Дональда Трампа и правых сил в Европе на выборах, состоявшихся в уходящем году.

"Похоже, что провоенные силы в финальном разочаровании не стесняются худшего, то есть расширения войны в Украине на весь мир", - написал он.

Вслед за Венгрией словацкий премьер-министр коротко высказался по этой теме и тоже осудил предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по РФ.

В своем Фейсбуке Роберт Фицо опубликовал обращение, в котором сказал, что это "сорвет переговоры о мире и приведет к эскалации".

"Кто поддерживает решение Байдена, поддерживает начало третьей мировой войны", - заявил премьер в видеообращении.

Напомним, вчера СМИ написали, что уходящий президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS дальностью 190 миль на территории Курской области. Решение было принято в ответ на привлечение северокорейских военных. Официально Вашингтон эту информацию пока не подтвердил.

Однако Владимир Зеленский в вечернем обращении дал понять, что она соответствует действительности, заявив: "Ракеты сами за себя скажут. Обязательно".

Мы анализировали, каким будет ответ Москвы в случае нанесения ударов по ее территории оружием стран НАТО.