Президент США Джо Байден заявил, что западным союзникам пока не удается достичь консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса относительно дальнобойного оружия нет", - сказал президент США.

Напомним, на днях Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на 425 миллионов долларов. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в новый пакет военной помощи вошло и дальнобойное вооружение.

В то же время сообщалось, что Пентагон не снял ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами по России с учетом угрозы эскалации.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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