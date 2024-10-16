Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на 425 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Пакет включает дополнительный потенциал ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и критические боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

В свою очередь Пентагон опубликовал содержание нового пакета помощи Украине.

В поставку вошли:

снаряды для NASAMS и HIMARS;

ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW, ракеты "воздух-земля";

боеприпасы для комплекса Stinger;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

военные автомобили HMMWV;

стрелковое оружие и патроны к нему, гранаты, взрывное оборудование, запчасти и прочее.

В то же время, комментируя свой разговор с Байденом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также в новый пакет военной помощи вошло дальнобойное вооружение.

Кроме того, стороны обсуждали следующее заседание "Рамштайна", который, по словам украинского президента, пройдет в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что Пентагон не снял ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами по России с учетом угрозы эскалации.

Между тем в Раде не исключают, что Запад разрешит Украине бить вглубь России после выборов президента США.

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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