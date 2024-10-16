Байден выделил новый пакет помощи. Зеленский сообщил о дальнобойном оружии в нём
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на 425 миллионов долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Пакет включает дополнительный потенциал ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и критические боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
В свою очередь Пентагон опубликовал содержание нового пакета помощи Украине.
В поставку вошли:
- снаряды для NASAMS и HIMARS;
- ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW, ракеты "воздух-земля";
- боеприпасы для комплекса Stinger;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- военные автомобили HMMWV;
- стрелковое оружие и патроны к нему, гранаты, взрывное оборудование, запчасти и прочее.
В то же время, комментируя свой разговор с Байденом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также в новый пакет военной помощи вошло дальнобойное вооружение.
Кроме того, стороны обсуждали следующее заседание "Рамштайна", который, по словам украинского президента, пройдет в онлайн-режиме.
Ранее сообщалось, что Пентагон не снял ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами по России с учетом угрозы эскалации.
Между тем в Раде не исключают, что Запад разрешит Украине бить вглубь России после выборов президента США.
Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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