В среду, 16 октября, в Украине идет 966-й день войны с Россией.

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16 октября

8.33 Власти Херсона подтвердили, что весь город обесточен. Причина выясняется.

8.32 У США проблемы с восстановлением запасов оружия после передачи запасов Украине. Об этом заявили на брифинге в Пентагоне.

«Наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы," - заявила спикер военного ведомства Сабрина Сингх.

По ее словам, США продолжат оказывать помощь Украине на поле боя и поддерживать Израиль. "Мы будем продолжать сотрудничать с оборонной промышленной базой, чтобы обеспечить лучшие решения для этих задач," - добавила Сингх.

О том, что у США сократились запасы снарядов для отправки в Украину, ранее сообщало CNN.

8.22 Фото после удара по промышленному объекту в Тернопольской области.

8.21 В Херсоне с утра у многих жителей пропал свет.

Ранее сегодня губернатор Александр Прокудин сообщал об ударе по объекту критической инфраструктуры.

8.10 Российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

О захвате села заявляло минобороны РФ еще 12 октября.

Как пишут украинские военные, это создает угрозу соседней Максимилиановке, которую штурмует РФ.

«Если с Островского враг подойдет к реке, то логистика может оборваться, а отходить потом куда-то надо будет, потому что это очень важный участок фронта. Если они прорвутся через мост в Курахово, то Максимилиановка может посыпаться», - написал военный с позывным «Мучной».

8.02 США не будут размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны.

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос, почему американцы разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, Сингх заявила, что это разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной являются разными", – сказала представитель минобороны США.

7.42 Ночью ВСУ сбили 51 из 136 "Шахедов". Ещё 20 сейчас находятся в воздухе, заявляют Воздушные силы.

7.40 В Тернопольской области россияне ударили по промышленному объекту, произошел масштабный пожар.

Власти региона заявляют, что возгорание уже ликвидировано.

Судя по всему, удар был "Шахедами".