Владимир Зеленский примет участие во встрече министров обороны стран Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, пишет Deutsche Welle cо ссылкой на пресс-секретаря нового главы Альянса Марка Рютте.



Он сообщил, что Марк Рютте 17 октября примет президента Украины в штаб-квартире НАТО. Там пройдет встреча министров обороны стран альянса, на которой, как ожидается, будет обсуждаться "план победы" Зеленского, в том числе предусматривающий приглашение Украины в НАТО ещё до окончания войны.

В ходе визита в Брюссель Зеленский также намерен встретиться с главами ряда государств и правительств ЕС.



DW сообщает, что на следующий день, 18 октября, в Европу должен прибыть президент США Джо Байден, который встретится в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Будет ли участвовать в этой встрече Зеленский, пока не сообщается.