Провал "плана победы" станет для Зеленского Голгофой, считает политический эксперт Александр Харебин.

По его словам, если план не сработает, политические последствия для президента будут катастрофическими.

"Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его личная Голгофа. Если всё, что есть в плане, не сбудется", – полагает он.

Харебин считает, что Украина подошла к критической черте.

"Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Или победа", – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что "план победы" Зеленского предполагает не освобождение всех захваченных РФ территорий военным путем, а принуждение России самой вывести оттуда свои войска на границы 1991 года.

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех оккупированных территорий военным путём. Это план принуждения России – создание условий, когда для России остаётся слишком высокой цена, чтобы продолжать оставаться хотя бы на одном клочке украинской территории", – сказал он.

Также мы сообщали, что премьер Словакии прогнозирует мир в Украине с потерей территории.

"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", – считает Фицо.