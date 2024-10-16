Появилась более полная версия заявление премьера Словакии Роберта Фицо, в котором он выразил надежду, что война в Украине может скоро закончиться,  

Украину ждет соглашение, подобное "мюнхенскому сговору" 1938 года, в результате чего страна потеряет часть своей территории и станет жертвой великих государств.

"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", – сказал Фицо.

"Это будет очень больно, и мне интересно, какой смысл было убивать 100 тысяч человек с обеих сторон", – добавил он.

Фицо считает, что Украине придется отказаться от части своей территории.

"Вы действительно думаете, что россияне согласятся отдать Крым и Луганск?", – спросил Фицо депутатов во время заседания комитета по европейским делам парламента.

"Вполне вероятно, что Украина станет жертвой великих держав, наверное, так и будет. Мне очень жаль, но пока они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – сказал словацкий премьер.

Ранее мы сообщали, что Словакия готова вооружать Украину только за деньги.

Также стало известно, что Фицо набрал Шмыгаля, чтобы предложить решение для возобновления транзита нефти из России. 

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