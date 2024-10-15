В Словакии после покушения на премьера страны Фицо уволены четверо высокопоставленных полицейских.

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока сообщило Словацкое радио.

Так, с должностей были сняты директора двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий.

Перед этим в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова, в котором произошло покушение на Фицо.

Напомним, не так давно словацкому премьеру снова послали пулю.

"Конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словацкой Республики, был доставлен сегодня в канцелярию правительства", – заявило ведомство в комментарии прессе.

Как мы также сообщали, идёт дискуссия, будет ли Фицо ужесточать политику в Словакии и укреплять власть.

"Фицо делает умные расчёты в сочетании с мстительностью по отношению к тем, кто свергнул его в 2018 году (тогда он был вынужден покинуть пост премьера после скандала с убийством журналиста - Ред.), включая длинный список журналистов, прокуроров и активистов гражданского общества", – сказал изданию Financial Times один из западных дипломатов.