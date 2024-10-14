В Калифорнии рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину.

Об этом сообщает местный шериф Риверсайд Чад Бьянко.

На контрольно-пропускном пункте в авто у 49-летнего жителя Лас-Вегаса нашли дробовик, заряженный пистолет и полный магазин большой емкости, на которые у того не было разрешения. Его взяли под стражу.

Митинг Трампа состоялся без происшествий.

Ранее Дональд Трамп запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и местами проведения митингов, а также военную технику для передвижения из-за "угрозы со стороны Ирана". Джо Байден ответил, что удовлетворит просьбу Трампа о дополнительной защите.

Напомним, 14 июня на кандидата в президенты США было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. Он остался жив, выстрелом оцарапало его ухо, а стрелка ликвидировали. Однако погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены.

Также 15 сентября американец Райан Уэсли Рут пытался стрелять в Трампа, когда он находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.