"Пока он не попросит F-15". Байден разрешил охранять Трампа как действующего президента США
Дональд Трамп запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и местами проведения митингов, а также военную технику для передвижения из-за "угрозы со стороны Ирана".
Об этом сообщила газета Washington Post.
Джо Байден ответил, что удовлетворит просьбу Трампа о дополнительной защите.
"До тех пор, пока он не попросит F-15. Я поручил министерству предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
Недавно Трамп заявлял, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана.
На днях власти Израиля пообещали внезапно атаковать Иран.