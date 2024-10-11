Дональд Трамп запросил военную авиацию, ограничения полетов над его домами и местами проведения митингов, а также военную технику для передвижения из-за "угрозы со стороны Ирана".

Об этом сообщила газета Washington Post.

Джо Байден ответил, что удовлетворит просьбу Трампа о дополнительной защите.

"До тех пор, пока он не попросит F-15. Я поручил министерству предоставить ему все, о чем он просит, как если бы он был действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если это подпадает под такую категорию, это нормально", - сказал Байден журналистам в Белом доме.

Недавно Трамп заявлял, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана.

На днях власти Израиля пообещали внезапно атаковать Иран.