Удар Израиля по Ирану будет "смертоносным, точным и особенно неожиданным".

Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант, передаёт газета Times of Israel.

Выступая во время визита в разведывательное подразделение 9900 Армии обороны, Галлант заявил, что после военного ответа Тель-Авива Иран "не поймёт, что с ним случилось и как".

Он заявил, что атака Тегерана на прошлой неделе была "агрессивной, но потерпела неудачу, потому что была неточной".

Галлант подчеркнул, что в результате ракетного обстрела ВВС Израиля не пострадали, все взлётно-посадочные полосы находятся в рабочем состоянии, ни один самолёт не был поражён, ни один солдат или гражданское лицо не пострадали.

Ранее в американском издании писали, что Израиль вряд ли нанесёт удары по ядерным объектам Ирана.

Анонимные источники сообщили, что после продолжительных дебатов – в том числе с американцами, которые выступили против – ядерные цели, похоже, были оставлены на случай, если иранцы нанесут новые удары по Израилю.

Напомним, президент США Джо Байден призвал Тель-Авив не бомбить нефтяные объекты Ирана.