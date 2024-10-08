Вчера, в годовщину вторжения в Израиль боевиков ХАМАС, ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юго-западе Ливана. Сегодня Ливан выпустил по Израилю больше 100 ракет.

О массированном обстреле пишут израильские телеграм-каналы и блогеры.

По их данным, первый обстрел Израиля начался ночью в 02:36. Потом ракеты били практически не переставая. Почти все летели на север, но некоторые добивали и до Тель–Авива.

Карта ракетных прилетов в Израиле

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск около 85 снарядов из Ливана по северным территориям страны.

В свою очередь израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута.

ЦАХАЛ также утверждает, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров "Хезболлы" Сухейл Хусейн Хусейни.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда будут достигнуты несколько целей, в том числе свержение правления ХАМАС.

Между тем западные СМИ пишут, по каким целям в Иране может нанести удары Израиль.