Ливан массировано обстрелял Израиль, который накануне расширил свою наземную операцию
Вчера, в годовщину вторжения в Израиль боевиков ХАМАС, ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юго-западе Ливана. Сегодня Ливан выпустил по Израилю больше 100 ракет.
О массированном обстреле пишут израильские телеграм-каналы и блогеры.
По их данным, первый обстрел Израиля начался ночью в 02:36. Потом ракеты били практически не переставая. Почти все летели на север, но некоторые добивали и до Тель–Авива.
Карта ракетных прилетов в Израиле
Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск около 85 снарядов из Ливана по северным территориям страны.
В свою очередь израильская авиация нанесла два удара по южному пригороду Бейрута.
ЦАХАЛ также утверждает, что в результате вчерашнего удара в районе Бейрута был убит один из командиров "Хезболлы" Сухейл Хусейн Хусейни.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда будут достигнуты несколько целей, в том числе свержение правления ХАМАС.
Между тем западные СМИ пишут, по каким целям в Иране может нанести удары Израиль.