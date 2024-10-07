Нетаньяху сообщил, когда Израиль закончит войну
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда будут достигнуты несколько целей.
Эту тему он затронул на заседании правительства, посвященном годовщине вторжения в Израиль боевиков ХАМАС и похищения ими заложников.
Глава правительства назвал следующие цели:
- свержение правления ХАМАС;
- возвращение домой всех заложников - павших и живых;
- предотвращение любой будущей угрозы Израилю из Газы;
- безопасное возвращение в свои дома жителей на юге и севере страны.
Нетаньяху сказал, что необходимая составляющая для достижения этих целей - это "контрнаступление на врагов из оси зла Ирана".
Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах. Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
На днях СМИ писали, что Армия обороны Израиля не исключает удар по Ирану перед годовщиной вторжения ХАМАС.