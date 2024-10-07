Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война закончится, когда будут достигнуты несколько целей.

Эту тему он затронул на заседании правительства, посвященном годовщине вторжения в Израиль боевиков ХАМАС и похищения ими заложников.

Глава правительства назвал следующие цели:

свержение правления ХАМАС;

возвращение домой всех заложников - павших и живых;

предотвращение любой будущей угрозы Израилю из Газы;

безопасное возвращение в свои дома жителей на юге и севере страны.

Нетаньяху сказал, что необходимая составляющая для достижения этих целей - это "контрнаступление на врагов из оси зла Ирана".

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах. Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

На днях СМИ писали, что Армия обороны Израиля не исключает удар по Ирану перед годовщиной вторжения ХАМАС.