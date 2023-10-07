Публикуем сводку событий по Израилю, куда началось вторжение ХАМАС:

- министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну

- армия Израиля перекрывает все дороги в радиусе 80 километров со стороны сектора Газа. Особая зона включает Тель-Авив.

Министр обороны Галант объявил "особую ситуацию" на юге и в центре страны. Она позволяет военным ограничивать собрания и свободу передвижения.

- подтверждаются слухи о захвате в плен израильских военных. В СМИ курсирует информация что боевики ХАМАС захватили военную базу "Эрез" на границе Газа и Израиля

- ХАМАС утверждает, что выпустил 5000 ракет по Израилю, и объявляет операцию "Наводнение Аль-Акса".

Власти Израиля сообщают о как минимум пяти погибших от ракетных ударов. В соцсетях публикуется видео работы ПВО, а также кадры зачистки районов, захваченных ХАМАСом. Появилось видео стрельбы по гражданскому автомобилю, который после этого врезается в дерево.

Напомним, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.

После этих событий, Израиль объявил широкомасштабный сбор резервистов и заявил о готовности к войне.

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