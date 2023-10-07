Вторжение ХАМАС в Израиль. Что известно на данный момент
Публикуем сводку событий по Израилю, куда началось вторжение ХАМАС:
- министр обороны Израиля заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну
- армия Израиля перекрывает все дороги в радиусе 80 километров со стороны сектора Газа. Особая зона включает Тель-Авив.
Министр обороны Галант объявил "особую ситуацию" на юге и в центре страны. Она позволяет военным ограничивать собрания и свободу передвижения.
- подтверждаются слухи о захвате в плен израильских военных. В СМИ курсирует информация что боевики ХАМАС захватили военную базу "Эрез" на границе Газа и Израиля
- ХАМАС утверждает, что выпустил 5000 ракет по Израилю, и объявляет операцию "Наводнение Аль-Акса".
Власти Израиля сообщают о как минимум пяти погибших от ракетных ударов. В соцсетях публикуется видео работы ПВО, а также кадры зачистки районов, захваченных ХАМАСом. Появилось видео стрельбы по гражданскому автомобилю, который после этого врезается в дерево.
Напомним, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа.
После этих событий, Израиль объявил широкомасштабный сбор резервистов и заявил о готовности к войне.
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