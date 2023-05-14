Израиль и палестинский "Исламским джихад", находящийся в секторе Газа, договорились о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Об этом пишет The Time of Israel.

Согласно сообщениям из египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня обязывает обе стороны не наносить удары по домам и гражданскому населению.

В то же время отмечается, что если соглашение о прекращении огня вступит в силу и будет действовать, то следующее испытание состоится в четверг, 18 мая, когда пройдет ежегодный марш в честь Дня Иерусалима, маршрут которого пройдет через мусульманский квартал Старого города. В 2021 году марш был прерван ракетным обстрелом из сектора Газа.

Кроме того, бывший начальник разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин предупредил израильтян о необходимости продолжать соблюдать инструкции командования тыла, особенно в последние минуты перед вступлением в силу соглашения о прекращении огня, отметив, что "Исламский джихад" сохранил некоторые запасы ракет.

Напомним, на днях из сектора Газа по Израилю за сутки было выпущено 469 ракет. Система противовоздушной обороны "Железный купол" смогла перехватить 153 из них, а ВВС Израиля нанесли удары в ответ.