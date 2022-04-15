На Храмовой горе в израильском Иерусалиме вспыхнули массовые столкновения. В этом году совпали два священных праздника: Песах у иудеев и Рамадан — у мусульман.

Об этом пишет Reuters.

Так как на Храмовой горе находится святыни всех религий, то и арабы, и евреи собрались в одном месте.

В комплексе мечети Аль-Акса перед рассветом в пятницу тысячи людей собрались для молитвы во время священного месяца Рамадан.

Полицейские посчитали, что палестинцы решили устроить демонстрацию и вошли в мечеть, начались столкновения.

Медики заявили, что по меньшей мере 152 палестинца получили ранения, в основном от резиновых пуль, светошумовых гранатам и избиений полицейскими дубинкам.

Правительство Израиля сообщило о задержании сотен палестинцев.

Израильские власти заявили, что ранее они провели переговоры с мусульманскими лидерами, чтобы обеспечить спокойствие и разрешить проведение молитв, но сотни палестинцев бросали петарды и камни в свои силы и в сторону близлежащей еврейской молитвенной зоны у Западной стены в Старом городе после утренней молитвы в Рамадан.

Затем полиция вошла на территорию Аль-Аксы, чтобы "оттеснить толпу и позволить остальным верующим безопасно покинуть это место", добавив, что в ходе столкновений трое офицеров получили ранения.

В Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что они "возлагают на Израиль полную и прямую ответственность за это преступление и его последствия".

Напомним, что недавно в Израиле террорист расстрелял двух и ранил 10 человек в центре Тель-Авива.