Террорист, расстрелявший двух и ранивший 10 человек в центре Тель-Авива, был убит полицией сегодня утром. Операция по его ликвидации длилась девять часов.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Террористом оказался 28-летний Раад Фатхи Зидан Хаззам из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Это уже четвертый теракт в Израиле за последние две недели.

22 марта вооруженный ножом террорист, житель бедуинского населенного пункта Хура, напал на людей в Беэр-Шеве. 27 марта в израильском городе Хадера два человека открыли стрельбу на улице, в результате погибли люди.

Вечером 29 марта в городе Бней-Брак, расположенном недалеко от Тель-Авива, произошел третий теракт за неделю. Мужчина из Палестины расстрелял пятерых человек. Около 20:00 вооруженный штурмовой винтовкой террорист открыл огонь по мирным гражданам в двух местах. Среди погибших было два украинца. Они работали в Бней-Браке и были хорошо известны местным жителям.

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