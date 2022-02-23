ФСБ России утверждает, что предотвратила теракт в православном храме в Крыму, которой якобы готовили сторонники "Правого сектора". Задержаны шесть человек – все они россияне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Крыму. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, в гараже одного из них были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества.

"В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет", — уточнили в ФСБ.

Напомним, ранее российские военные и пограничники сообщили, что "предотвратили нарушение госграницы диверсионной группой с территории Украины".

В Южном военном округе РФ заявили, что при инциденте были уничтожены пять диверсантов, которые прорывались с территории Украины, а в ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсантов с территории Украины через границу с Россией вошли две боевых машины Вооруженных сил Украины, которые также были уничтожены.

Позже глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что один военнослужащих Украины из числа пытавшихся проникнуть на территорию России захвачен в плен. Также ФСБ опубликовало видео военной техники "украинской диверсионной группы", которая, как утверждают в России, была уничтожена сегодня на границе.