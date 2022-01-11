ФСБ РФ заявила, что в России, в Тверской области, задержали восемнадцатилетнего сторонника группировки М.К.У. ("Маньяки. Культ убийц"), который готовил теракты на транспортных объектах.

Об этом сообщает ТАСС.

"В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е. Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "МКУ" новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры", - заявили в ФСБ.

В ФСБ рассказали, что парень дал признательный показания. Кроме того, у него нашли переписку в мессенджере Telegram с Красновым и изъяли документы, среди которых были инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистском сообществе") и ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту")", - объяснили в ФСБ.

В качестве меры пресечения для парня избрали заключение под стражу. В отношении Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества").

Как рассказал задержанный, Краснов хотел устроить в РФ теракты с целью устрашения населения.

Стоит отметить, что М.К.У. - националистическая группировка, которая, по заявлениям ФСБ, курируется из Украины.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно о нацистской группировке М.К.У и есть ли у нее связь с Украиной.

Также сообщалось, что в России сообщили о задержании еще одной группы членов М.К.У., которые занимались подготовками терактов и массовых убийств.