Посол Израиля в Украине Михаил Бродский обвинил одного из лидеров ОУН Степана Бандеру в пособничестве нацистам и заявил, что его нельзя признавать героем, передают "Новости Израиля".

Он отметил, что люди, которые поддерживали идеологию нацистов, не должны становиться героями. И эта точка зрения Израиля подкреплена исследованиями центра "Яд ва-Шем" и других известных историков.

"Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов, в том числе и по окончательному решению еврейского вопроса. Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями. Но хочу подчеркнуть: это точка зрения Израиля и еврейского народа. Мы ее никому не навязываем, но считаем необходимым ее озвучить, поскольку для нас это вопрос принципиальный", - объяснил Бродский.

"Страна" писала, что в Киеве первый день нового года прошел марш националистов в честь одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры - 1 января исполнилось 113 лет со дня его родления. Как проходил ставший уже традиционным киевский марш в честь Бандеры, мы подробно рассказывали в онлайн-репортаже.

Стоит отметить, что шествия в честь Бандеры проходят не первый раз и посольство Израиля не впервые осуждает подобные мероприятия. В начале прошлого года посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима.

В этом году посольство Израиля также осудило марш националистов, заявив, что "прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине".