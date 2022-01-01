В Израиле осудили националистический марш в честь дня рождения Степана Бандеры, который уже традиционно прошел в Киеве в первый день года.

Официальное заявление дипломатов вечером 1 января опубликовала пресс-служба посольства Израиля в своем Тwitter-аккаунте.

"Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, в соответствии с законом, принятым в 2021 году", - сказано в сообщении.

Под такими проявлениями в посольстве имеют в виду появление на марше участников с антисемитскими плакатами. Во время шествия националистов один из них держал кусок ватмана с написанным краской требованием "Нюрнберга-2 над жидовско-московским коммунизмом".

Как писала "Страна" марш националистов в столице прошел в честь основателя ОУН Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет. Как проходил ставший уже традиционным киевский марш в честь Бандеры, мы подробно рассказывали в онлайн-репортаже.

Стоит отметить, что как шествия в честь Бандеры проходят не первый раз, так и посольство Израиля уже не первый раз осуждает подобные мероприятие. В начале прошлого года посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима.