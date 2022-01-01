В Киеве проходит факельное шествие в честь основателя ОУН Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет. Один из участников марша явился на мероприятие с антисемитским плакатом.

Пожилого мужчину сфотографировал корреспондент "Страны".

Поклонник Бандеры держит два самодельных плаката из ватмана. На одном написано четверостишие по мотивом популярной среди националистов песни "Батько наш Бандера": "Отец наш Бандера, Украина - мать, будем с любовью их достойно уважать".

А вот на втором содержится призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом".

"Никто не забыт, ничто не забыто. В Нюрнберге состоялся суд над нацизмом в Германии. А когда же состоится суд Нюрнберг-2 над жидовско-московским коммунизмом комуняк нацистов? Каин, Иуда - палачи жидовско-московского коммунизма", - гласит плакат.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж со ставшего уже традиционным шествия националистов. В прошлом году марш был довольно малочисленным.

Также сообщалось, что в начале прошлого года посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь.