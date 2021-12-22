В Тернополе забросали яйцами памятник Бандере, который на прошлой неделе облили краской. Фото

Памятник Степану Бандере в Тернополе на улице Саломеи Крушельницкой уже второй раз за последние время подвергается атаке. В этот раз его забросали яйцами.

Фото измазанного яйцом постамента опубликовало "Суспильне".

По данным директора "Объединения парков культуры и отдыха Тернополя" Николая Ткача, коммунальщики уже отчищают монумент и готовят обращение в полицию.

Напомним, что 14 декабря тернопольский памятник Бандере облили красной краской. Злоумышленником оказался 21-летний парень, его задержали благодаря камерам видеонаблюдения. После случая с обливанием памятника Бандере красной краской камеру изъяли для следственных действий, а новую взамен не поставили. Так что личность метателя яиц остается неизвестной.

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