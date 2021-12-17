В Киеве провалился асфальт на одной из улиц. Огромная яма обнажила какие-то помещения. Как выяснилось, это подвал здания начала ХХ ст. - памятника архитектуры местного значения.

Фото выложил в своем Фейсбуке археолог Национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский.

"Уважаемые киевоведы! Смотрите, какая неожиданность произошла в Киеве во дворе дома по ул. Малой Житомирской, 16/3. Кажется, это подвал какого-нибудь имения середины XIX в.", - предположил автор записи.

В комментарии пришла сотрудника Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова и уточнила датировку сооружения.

"Это подвалы во дворе усадьбы, дровяники чаще, таких много было в городских усадьбах. Они часто упоминаются в описаниях имущества. Тогда максимально использовали площадь участка. Застройка самой усадьбы – начало ХХ в. Следовательно, и погреба тех времен", - сообщила специалистка.

В столице часто проваливается асфальт, и в большинстве случаев над коммуникациями, а не историческими памятниками. В октябре образовался масштабный провал асфальта на проспекте Алишера Навои.

А сегодня несколько троллейбусов изменили свои маршруты из-за проведения ремонтных работ на проезжей части бульвара Тараса Шевченко, где на днях провалился асфальт.