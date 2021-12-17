В Киеве несколько троллейбусов изменили свои маршруты из-за проведения ремонтных работ на проезжей части бульвара Тараса Шевченко, где на днях провалился асфальт.

Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Киевпасстранс.

Изменение маршрута коснулось троллейбусов №5, 7, 8, 17. Движение этого вида транспорта организовано до улицы Леонтовича.

Напомним, 12 декабря в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко перекрыли движение из-за провала асфальта, который произошел в результате повреждения старого водопровода. Причиной ЧП называли изношенность чугунной водопроводной сети, проложенной еще 65 лет назад.

Утром 13 декабря первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил, что водопровод на бульваре Тараса Шевченко отремонтировали, а дорожники обновили асфальтное покрытие.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце октября на левом берегу Киева на проспекте Алишера Навои, образовался масштабный провал асфальта.

Также мы сообщали, что в Киеве на улице Скляренко из-под нового асфальта забил гигантский фонтан кипятка. А в мае коммунальный коллапс произошел на улице Антоновича, где нужно было менять 100 метров сгнившего трубопровода.