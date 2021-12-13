В центре Киева возобновили движение по бульвару Тараса Шевченко, которое было перекрыто вечером 12 декабря из-за повреждения водопровода.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Утром 13 декабря Поворозник сообщил, что водопровод на бульваре Тараса Шевченко отремонтировали, а дорожники обновили асфальтное покрытие.

Движение по бульвару Тараса Шевченко в направлении ул. Крещатик восстановлено. Автобусы курсируют в обычном режиме, работу троллейбусов возобновят в самое ближайшее время.

Напомним, "Страна" писала о том, что 12 декабря на бульваре Тараса Шевченко из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Движение по всем полосам бульвара в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

Кроме того, мы рассказывали, как в конце октября на левом берегу Киева провалился асфальт, в результате на дороге образовалась пробка. Коммунальщики работали над ликвидации последствий аварии.

Также мы сообщали, что летом в центре Днепра на одной улице в четырех местах провалился асфальт.