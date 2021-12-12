В Киеве на бульваре Тараса Шевченко перекрыто движение в направлении улицы Крещатик, а также временно изменены маршруты движения общественного транспорта из-за повреждения водопровода.

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская государственная администрация (КГГА) в воскресенье, 12 декабря.

"Из-за повреждения водопровода на бульваре Тараса Шевченко перекрыто движение в направлении улицы Крещатик. Из-за аварии на водопроводных сетях образовался провал асфальтного покрытия. Движение всеми полосами бульвара в направлении улицы Крещатик перекрыто. В связи с ограничением временно изменили и маршруты общественного транспорта", - рассказали в КГГА.

В результате аварии пострадавших и травмированных нет. Работники "Киеводоканала" уже приступили к ликвидации повреждения. Завершить работы планируется к утру понедельника, 13 декабря.

В Киеве перекрыто движение по Крещатику из-за водопроводной аварии. Источник: Facebook/КГГА

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