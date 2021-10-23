В Киеве бабушка упала в яму, вырытую коммунальщиками. Фото: Facebook/Los Solomas

В Соломенском районе Киева пожилая женщина упала в глубокую яму, огороженную предупреждающими знаками вокруг. Ее вытащили.

Об этом сообщает в Facebook группа в "Los Solomas/Соломенский район" в субботу, 23 октября.

Бабушке помогли взобраться на ровную поверхность несколько мужчин. Трое молодых человека держали пластиковое ограждение, которое использовали как лестницу. Сначала пенсионерка самостоятельно начала карабкаться по импровизированной лестнице, а затем уже мужчины помогли ей подняться наверх до конца.

В комментариях в Facebook люди удивлены тому, как пожилая женщина очутилась в яме.

"Предупреждение, ограждение, но нет - надо переться именно там, потому что семьдесят лет этим маршрутом шастает, другого знать не хочет"," Каааак, Карл???", "срезала так срезала", "А там что не заграждено или что", - пишут в комментариях пользователи.

В Киеве в яму упала старушка

В Киеве пенсионерка упала в яму, ей помогли выбраться. Источник: Facebook/Los Solomas

В Киеве упавшей пенсионерке помогли выбраться из ямы. Источник: Facebook/Los Solomas

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