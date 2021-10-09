В Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Shot" в субботу, 9 октября.

Пенсионер Альберт Батуев тридцать лет вместе с другом конструировал летательный аппарат. Ни разу за эти годы им не удалось оторваться от земли. Разгон, кувырок и возвращение в мастерскую — вот максимум, который выдавал им самодельный агрегат. Но сегодня произошло историческое событие - 84-летний конструктор завёл свою ласточку и взлетел на целых 150 метров. Напарник наблюдал за триумфом с земли. Правда, уже через полторы минуты аппарат стал стремительно снижаться и жёстко приземлился.

Пилота доставили в больницу. По предварительному заключению врачей, у него сломана лодыжка. Пенсионер теперь с гипсом на ноге и просит друга забрать его домой.

Дедушка сконструировал самолет и смог полетать полторы минуты. Источник: РИА-Новости

На место происшествия выехал работник Калининградской транспортной прокуратуры. Уточняется, что организация проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове на "autobazar" появилось объявление о продаже самолета, который был ранее, в 2018 году, продан "Львовскими авиалиниями" за 300 тысяч грн для выплаты долгов по зарплате.

Также мы информировали, что на Камчатке разбился вертолет ФСБ. Спасателям не удалось найти выживших.