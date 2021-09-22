По предварительным данным, российский военный самолет Ан-26, который сегодня внезапно исчез с радаров, потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что самолет обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Кроме этого, пропажа Ан-26 будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"По данному факту следственными органами Восточного межрегионального управления СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - пишется на сайте ведомства.

В следственном комитете добавили, что на место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России.

"Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося", - уточнили в ведомстве.

В свою очередь источник "Интерфакса" рассказал, что Ан-26 пропал под Хабаровском во время полета на сверхнизкой высоте.

"Самолет выполнял полет на высоте 600 метров с удалением 38,7 км от аэропорта Хабаровск", - пояснил источник.

Данная высота считается сверхнизкой.

Кроме этого, по данным источника, пропавший Ан-26 находился в эксплуатации с августа 1979 года, "использовался исключительно на Дальнем Востоке". До 2006 года самолет использовался авиакомпанией "Спецавиа". На протяжении последних 15 лет он эксплуатируется в качестве воздушной лаборатории ЗАО "Летные проверки и системы".

Напомним, сегодня в России в Хабаровском крае с радаров пропал военный самолет Ан-26. Известно, что на борту самолета находятся шесть человек.

Ранее мы также писали о том, что 12 сентября в России, в сибирской тайге, в четырех километрах от села Казачинское рухнул пассажирский самолет L-410.