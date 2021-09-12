В результате жесткой посадки пассажирского самолета, которая произошла 12 сентября в Иркутской области, погибло четверо людей, среди которых один пилот.

Об этом сообщает LIFE.

Согласно информации издания, в результате катастрофы погибло минимум четыре человека, в том числе и один из двоих пилотов. Трое людей зажаты в самолете. Когда самолет упал, первыми на помощь пострадавшим пришли местные жители, среди которых был врач.

Как видно на кадрах с места событий, на место происшествия уже приехали машины "Скорой помощи". Собравшиеся на помощь говорят о том, что нужны носилки.

Напомним, 12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет. Самолет не успел долететь до пункта назначения и был на низкой высоте. Часть людей зажало в салоне.

Также "Страна" сообщала, что 17 августа под Москвой произошло крушение новейшего военного транспортного самолета Ил-112В, направлявшегося на аэродром Кубинка для участия в форуме "Армия-2021". Самолет очень быстро вышел из управления, в катастрофе погибли все три члена экипажа. Одна из возможных причин падения - отказ трехуровневой системы пожаротушения двигателей.