В воскресенье, 12 сентября, в Иркутской области (Россия) совершил жесткую посадку пассажирский самолет L-410, на борту которого было полтора десятка человек. Часть из них зажало в салоне. Самолет обнаружили в 4 км от взлетно-посадочной полосы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Иформацию подтверждают и другие агентства.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказано в сообщении.

Кроме того, собеседник агентства рассказала, что несколько человек успели выйти из салона, а сам самолет при посадке разрушился. В МЧС также подтвердили информацию о произошедшем и рассказали, что к месту инцидента направляются спасатели.

В то же время "Интерфакс" сообщает, что на борту находилось 16 человек, включая двоих членов экипажа. Как рассказал источник агентства в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, самолет упал с низкой высоты, при этом четверо людей на борту выжили, один находится в критическом состоянии, а 11 людей зажаты в салоне.

Информация о жесткой посадке самолет поступила в 23:15 по местному времени (18:15 по Киеву - Ред.). В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы в качестве предварительной причины произошедшего назвали отказ техники.

"По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге", - сообщил источник "Интерфакса".

Самолет не успел долететь до пункта назначения и был на низкой высоте. На данный момент остается надежда, что большая часть пассажиров не пострадали.

Напомним, в августе в Турции разбился арендованный у России пожарный самолет с 7 членами экипажа на борту. В результате крушения никто из находившихся на борту не выжил.