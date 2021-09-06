Несколько недель назад умер один из свидетелей в деле о сбитом в небе над Донбассом лайнере авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17. Перед смертью он стал плохо себя чувствовать.

Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, которого цитирует "РИА Новости".

"Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии", - заявил Стинхейс.

Кроме того он рассказал, что у свидетеля G9O81 появились проблемы со здоровьем и суду сообщили, что он умер несколько недель назад.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в Нидерландах проходит заседание суда по делу о сбитом лайнере.

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по киевскому времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой класса "земля-воздух". Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.

В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Также сообщалось, что дело рассматривает окружной суд Гааги. Такое решение приняли потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.