В России, где недавно рухнул пассажирский самолет L-410, в Хабаровском крае с радаров пропал военный самолет Ан-26. Известно, что на борту самолета находятся шесть человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как передает агентство, самолет проводил технический полет в районе Хабаровска, но в один момент связь с ним оборвалась.

"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пропажу Ан-26 в Хабаровском крае подтвердили экстренные службы МЧС. Связь с Ан-26 пропала во время полёта, в ходе которого и планировалось проверить системы связи.

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце в Подмосковье потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. На борту находились три члена экипажа, в том числе заслуженный летчик-испытатель герой России Николай Куимов. Все они погибли.

На следующий день авиакрушение произошло на юге России. Так, под Астраханью рухнул на землю истребитель МиГ-29, пилот не смог катапультироваться и погиб на месте трагедии.

Кроме того, в середине августа рухнул российский противопожарный самолет Бе-200 в Турции. Все находившиеся на борту люди погибли.

Немного позже под Пермью сразу после взлета потерпел крушение тактический бомбардировщик Су-24.