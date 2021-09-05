В субботу, 4 сентября, во французском департаменте Сомма разбился легкий самолет. В результате катастрофы погибли двое мужчин, находившиеся на борту.

Об этом сообщает RTL.

По данным Департамента пожарно-спасательной службы Сомма, двухместный туристический самолет DR400 упал в поле между Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах к югу от залива Соммы.

Самолет с двумя погибшими вылетел с аэродрома Трепорт.

В магистрате добавили, что двум погибшим мужчинам было 36 и 52 года.

Кроме этого, в прокуратуре Амьена рассказали, что на данный момент нет информации о причинах произошедшей аварии. Однако, открыто два расследования, которые поручили жандармерии воздушного транспорта и Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Ранее мы писали о том, что в России под Пермью сразу после взлета потерпел крушение тактический бомбардировщик Су-24.

До этого в середине августа рухнул российский противопожарный самолет Бе-200 в Турции. Все находившиеся на борту люди погибли. В настоящее время ведется расследование причин этой авиакатастрофы.