Во Франции разбился туристический самолет. Есть погибшие
В субботу, 4 сентября, во французском департаменте Сомма разбился легкий самолет. В результате катастрофы погибли двое мужчин, находившиеся на борту.
Об этом сообщает RTL.
По данным Департамента пожарно-спасательной службы Сомма, двухместный туристический самолет DR400 упал в поле между Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах к югу от залива Соммы.
Самолет с двумя погибшими вылетел с аэродрома Трепорт.
В магистрате добавили, что двум погибшим мужчинам было 36 и 52 года.
Кроме этого, в прокуратуре Амьена рассказали, что на данный момент нет информации о причинах произошедшей аварии. Однако, открыто два расследования, которые поручили жандармерии воздушного транспорта и Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Ранее мы писали о том, что в России под Пермью сразу после взлета потерпел крушение тактический бомбардировщик Су-24.
До этого в середине августа рухнул российский противопожарный самолет Бе-200 в Турции. Все находившиеся на борту люди погибли. В настоящее время ведется расследование причин этой авиакатастрофы.