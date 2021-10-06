Во Львове на "autobazar" появилось объявление о продаже самолета, который был ранее, в 2018 году, продан "Львовскими авиалиниями" за 300 тысяч грн для выплаты долгов по зарплате.

Об этом сообщают новости Львова "Varta".

Самолет ЯК-42 продает нынешний владелец за 500 000 гривен.

В 2018 году Государственная исполнительная служба выставила на торгах "OpenMarket" (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) ЯК-42Д ГП "Львовские авиалинии" за 300 тысяч грн для выплаты долгов по зарплате. Государственное авиационное предприятие "Львовские авиалинии" было одним из лидеров задолженности по зарплате перед рабочими в регионе.

Самолет не может быть допущен к дальнейшей эксплуатации из-за отсутствия всех необходимых агрегатов и узлов.

Во Львове продают самолет. Источник: AutoRia

Ранее "Страна" информировала, что в Афганистане, в ходе эвакуации военнослужащих и афганцев, захватившие страну боевики Талибана угрожали конфисковать украинский самолет. В итоге украинской команде потребовалась неделя, два вылета в Кабул и сложные переговоры с талибами, прежде чем они вернулись в Киев с 96 спасенными людьми.

Также мы сообщали, что в США хотят оснастить свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами. B-1B намерены оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.